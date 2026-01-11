«Режим в агонии»: Захарова обещала Киеву неотвратимое наказание за удар по Воронежу
Захарова: Киев в агонии вымещает злобу из-за провалов на фронте на жителях регионов РФ
Мария Захаров. Обложка © Софья Сандурская/ТАСС
Украина, терпя провалы на поле боя, вымещает злобу на мирных жителях российских регионов. По её словам, все причастные к террористическим атакам понесут наказание. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя массированный удар ВСУ по России, в том числе Воронежу.
10 января Курская, Брянская и Белгородская области подверглись массированной атаке 33 дронов самолётного типа. ВСУ также ударили по жилым кварталам Воронежа. В МИД РФ подчеркнули, что все организаторы и исполнители подобных действий будут привлечены к ответственности.
«Подобные умышленные убийства свидетельствуют об агонии киевского режима, стремящегося на фоне очевидных провалов на поле боя выместить злобу на мирных жителях российских регионов. Все организаторы и исполнители этого и других преступлений понесут неотвратимое наказание», — сказала она.
Ранее в Белгородской области два мирных жителя получили ранения в результате удара вражеского беспилотника по селу Новая Таволжанка. А над Воронежем было сбито 17 БПЛА. Повреждения зафиксированы во множестве жилых домов, административных зданий и автомобилей. Снаряд угодил и в православную гимназию. Одна женщина погибла. Губернатор Александр Гусев назвал эту атаку одной из самых масштабных за время проведения специальной военной операции.
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