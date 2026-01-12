Иноагент Юлия Латынина* в эфире своего YouTube-канала неожиданно признала правоту президента России Владимира Путина в оценке ситуации на Украине и раскритиковала либеральную прессу, заявив, что она «врала ей десятилетиями».

Журналистка добавила, что раньше плохо разбиралась в теме и не искала виноватых, но со временем пришла к мнению, что ключевые выводы Путина были верными. Свою позицию Латынина* объяснила желанием честно оценивать происходящее и признавать ошибки, несмотря на критику со стороны коллег и общественности.

Ранее Life.ru писал, что Юлия Латынина* попала в базу «Миротворца» за дискредитацию Киева. Её обвинили в распространении российской пропаганды под видом оппозиционной деятельности и препятствовании работе ВСУ. Среди доказательств фигурировали её высказывания о том, что Москва выйдет победителем из конфликта с Киевом на фоне международных событий.

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