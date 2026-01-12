Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Россия «должна продемонстрировать заинтересованность в мире». Об этом сообщает Reuters.

«Теперь Россия должна показать, что она заинтересована в мире», — сказала она.

Она считает, что базу для мирного урегулирования формирует план из 20 пунктов, детали которого главарь киевского режима Владимир Зеленский обсуждал с американским президентом Дональдом Трампом в завершающие месяцы 2025 года. Также она заявила, что совместно с этим документом для Украины подготовлены и чётко прописанные гарантии безопасности от США и государств Европы.

В конце 2025 года Зеленский обнародовал 20-пунктовый план мирного урегулирования. Согласно документу, США, НАТО и страны ЕС должны предоставить Украине гарантии безопасности. План предполагает создание свободной экономической зоны на Донбассе, что рассматривается как компромиссная инициатива Вашингтона. Со своей стороны Украина подтвердит безъядерный статус и проведёт президентские выборы. Как сообщает портал Axios, Киев и Вашингтон достигли предварительного соглашения по этому плану. В то же время в России считают, что план нуждается в корректировках.

При этом фон дер Ляйен ничего не сказала про заинтересованность Киева, который атакует мирных граждан России.