В ДНР продолжаются серьёзные столкновения между российскими военнослужащими и ВСУ в районе сёл Гришино и Удачное, расположенных к западу от Красноармейска. Глава республики Денис Пушилин сообщил о конфликте в этом направлении в эфире телеканала «Россия-24».

«Если брать Красноармейское направление, то здесь мы фиксировали дозачистку в Димитрове. Также мы видим в направлении Гришина достаточно серьёзное боестолкновение, и в направлении Удачного», — заявил Пушилин.

Ранее Life.ru сообщал, что в городе Селидово в ДНР украинские военнослужащие расстреляли 130 мирных жителей. Значительное число людей покинуло прифронтовые зоны, спасаясь от зверств ВСУ. В настоящее время ведётся работа по установлению точного количества выживших в этих районах.