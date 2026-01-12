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Опубликовано 12 января, 09:20

Стало известно о серьёзных боях вблизи Красноармейска в ДНР

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

В ДНР продолжаются серьёзные столкновения между российскими военнослужащими и ВСУ в районе сёл Гришино и Удачное, расположенных к западу от Красноармейска. Глава республики Денис Пушилин сообщил о конфликте в этом направлении в эфире телеканала «Россия-24».

«Если брать Красноармейское направление, то здесь мы фиксировали дозачистку в Димитрове. Также мы видим в направлении Гришина достаточно серьёзное боестолкновение, и в направлении Удачного», — заявил Пушилин.

ВСУ развернули орудия против своего штурмового полка в Запорожье
ВСУ развернули орудия против своего штурмового полка в Запорожье

Ранее Life.ru сообщал, что в городе Селидово в ДНР украинские военнослужащие расстреляли 130 мирных жителей. Значительное число людей покинуло прифронтовые зоны, спасаясь от зверств ВСУ. В настоящее время ведётся работа по установлению точного количества выживших в этих районах.

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Полина Никифорова
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