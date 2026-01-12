Эволюция советского арсенала: Forbes раскрыл, как мина ТМ-62 стала «дроном-камикадзе» на передовой

Советская противотанковая мина ТМ-62, рождённая в эпоху Холодной войны для борьбы с танками, переживает неожиданный ренессанс на полях современных сражений. Этот боеприпас, изначально предназначенный для создания обширных минных заграждений, трансформировался в поистине многофункциональный инструмент, используемый обеими сторонами для решения самого широкого спектра оперативных задач. Об этом пишет Forbes.

На протяжении всего конфликта ТМ-62, являющаяся одной из самых массовых противотанковых мин в мире, активно применялась по своему прямому назначению. Она служит для ограничения манёвренности войск и создания зон, непригодных для прохода бронетехники, а также для закладки стационарных заграждений.

При массе около 10 килограммов, эта мина несёт мощный заряд взрывчатого вещества — приблизительно 7,5 кг, что исторически было достаточно для выведения из строя или полного уничтожения тяжелых танков. Мина рассчитана как на ручную установку, так и на механизированное развертывание с помощью специализированных машин, таких как минный заградитель ГМЗ.

Ключевой поворот в её применении произошёл с развитием беспилотных систем. Обе воюющие стороны обнаружили, что ТМ-62 идеально подходит для использования в качестве сбрасываемого боеприпаса. Тяжёлые ударные дроны способны нести эти мины и сбрасывать их на вражескую технику или укрепленные позиции. Детонация при ударе гарантирует высокий поражающий эффект.

По мнению аналитиков, данное устройство оказалось идеальным кандидатом для такой роли. Его габариты и вес позволяют эффективно использовать его в связке с БПЛА, а 7,5-килограммовый заряд обеспечивает необходимую мощность. Более того, простота конструкции ТМ-62 облегчает интеграцию модифицированных или самодельных взрывателей, что ещё больше расширяет её потенциал как боеприпаса, доставляемого с воздуха.

Помимо воздушного «террора», ТМ-62 активно перепрофилируется в импровизированные штурмовые заряды. Их забрасывают в блиндажи, окопы и городские укрытия. Издание Forbes отмечает, что одна такая мина способна заменить несколько меньших по мощности зарядов, обеспечивая достаточную энергию для прорыва укреплений и обрушения конструкций. Лёгкость модификации позволяет применять её для дистанционного или отложенного подрыва.

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