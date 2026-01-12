В Госдуме пообещали ВСУ кровавый ответ за зверское убийство 130 мирных жителей Селидово
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Вооружённые силы Украины (ВСУ) понесут ответственность за гибель 130 гражданских лиц в Селидово, расположенном в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, украинские военные должны будут ответить за проявленную жестокость.
«Такие зверства смываются только кровью, другого варианта нет. Одно дело — в бою человек с оружием против человека с оружием, другое дело — расстрел мирных жителей», — указал депутат.
По его словам, подобные злодеяния заслуживают лишь одного наказания, и этот способ возмездия хорошо известен. Депутат выразил уверенность, что он будет применён к тем, кто совершил данное преступление.
Напомним, ранее стало известно, что ВСУ расстреляли в Селидово в ДНР 130 мирных жителей. По словам посла по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника, значительное число людей покинуло прифронтовые зоны, спасаясь от зверств ВСУ.
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