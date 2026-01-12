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Регион
Опубликовано 12 января, 14:16

В Госдуме рассказали, как ВСУ поплатятся за расстрел 130 мирных жителей Селидово

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PumpedVisuals

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PumpedVisuals

Виновные в расстреле 130 мирных жителей города Селидово в ДНР предстанут перед международным трибуналом. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Он назвал преступников «наследниками нацистов», которые превзошли своих предшественников, и подчеркнул, что ни одно преступление киевского режима не останется без ответа. По словам парламентария, уже работает общественный международный трибунал под эгидой уполномоченного по правам человека, который собирает доказательства и после завершения СВО может получить официальный статус.

В интервью «Абзацу» Картаполов также заявил, что Запад считает жителей Донбасса и других мирных граждан России «людьми второго сорта» и своими врагами, поэтому их жизни для западных стран не имеют ценности.

В Госдуме пообещали ВСУ кровавый ответ за зверское убийство 130 мирных жителей Селидово
В Госдуме пообещали ВСУ кровавый ответ за зверское убийство 130 мирных жителей Селидово

Напомним, посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник сообщил о массовом убийстве украинскими военнослужащими 130 мирных жителей Селидово, охарактеризовав действия ВСУ как «лютые». Он также отметил, что значительное число людей покинуло прифронтовые зоны, спасаясь от зверств армии Украины.

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Юрий Лысенко
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