Генерал раскрыл, когда ждать залповых пусков «Орешника»

Киеву не придётся долго ждать новых групповых ударов российскими ракетами «Орешник». Об этом заявил заслуженный военный лётчик, генерал-майор авиации Владимир Попов.

По его словам, удар 9 января по западной части Украины, в котором впервые был применён этот комплекс, был успешным армейским испытанием, подтвердившим его возможности. Однако следующим логичным шагом, как считает эксперт, должно стать массированное применение трёх-пяти ракет одновременно, и эта задача — «на завтрашний день».

В материале для сайта MK.ru Попов отметил, что удар также стал демонстрацией возможностей у границ Польши и Румынии — стран, которые, по его мнению, «уж очень рьяно выслуживаются перед НАТО». Это, по словам эксперта, является предупреждением о том, что они могут получить в случае дальнейшей эскалации.