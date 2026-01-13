ВСУ пытались провести пиар-акцию с флагом Украины в Красноармейске (украинской название — Покровск), для чего бойцы даже взяли с собой гражданскую одежду. Об этом рассказал военнопленный Андрей Иванов из 155-й механизированной бригады ВСУ, сообщили в Минобороны России.

По словам мужчины, привлечённые к акции военнослужащие, в том числе и он, проникали в город тремя группами по два человека. В каждой был рюкзак с украинским флагом и гражданской одеждой.

«Задача была в том, чтобы вывесить украинский флаг и продемонстрировать, что Покровск находится под Украиной. Но у нас не получилось, потому что дрон начал над нами кружить, мы начали разбегаться. Таким образом умудрился добежать до места, где находились российские войска», — сказал мужчина.

Иванов призвал сослуживцев не участвовать в подобных акциях, так как конец у них один. Пленный также назвал бредом заверения киевских властей о том, что конфликт окончится победой Украины.

«То, что Зеленский рассказывает, — это одно. То, что происходит наяву, — это другое», — добавил военнопленный.

Ранее другой военнопленный рассказал, как командование копалось в телефонах украинских солдат перед отправкой на фронт. По словам мужчины, у него и сослуживцев забрали фото родных, а технику отобрали и положили в сейф.