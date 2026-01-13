Россия способна достичь всех целей СВО, даже если переговоры по урегулированию конфликта не принесут результатов. Об этом в эфире YouTube-канала Judging Freedom сообщил бывший сотрудник ЦРУ Скотт Риттер.

«Россия может получить все, что она хочет на поле боя, даже если от переговоров ничего не останется», — сказал он.

По его словам, США следует внимательно учитывать, что, несмотря на боевые успехи России, Москва остаётся открытой к диалогу по вопросам мирного урегулирования. При этом Риттер добавил, что характер переговоров может измениться после атаки ВСУ на резиденцию президента Владимира Путина.