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Опубликовано 13 января, 07:47

Экс-сотрудник ЦРУ Риттер: Россия добьётся целей СВО даже без переговоров

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Россия способна достичь всех целей СВО, даже если переговоры по урегулированию конфликта не принесут результатов. Об этом в эфире YouTube-канала Judging Freedom сообщил бывший сотрудник ЦРУ Скотт Риттер.

«Россия может получить все, что она хочет на поле боя, даже если от переговоров ничего не останется», — сказал он.

По его словам, США следует внимательно учитывать, что, несмотря на боевые успехи России, Москва остаётся открытой к диалогу по вопросам мирного урегулирования. При этом Риттер добавил, что характер переговоров может измениться после атаки ВСУ на резиденцию президента Владимира Путина.

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Ранее сообщалось, что украинские дроны в ночь на 29 декабря пытались атаковать государственную резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области. В ответ на попытку террористической атаки был нанесён массированный удар, в том числе с применением комплекса «Орешник», по критически важным объектам на территории Украины.

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Милена Скрипальщикова
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