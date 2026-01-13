Планы «коалиции желающих» по отправке войск на Украину наталкиваются на жёсткие военные реалии. Как выяснил Bloomberg, у Великобритании просто нет возможностей для реализации собственных замыслов.

Обозреватель Мартин Айвен напоминает, что изначально рассматривалась отправка десяти тысяч солдат. «Однако от этой идеи отказались, когда стало ясно, что с учётом отдыха и ротации это фактически потребует 30 тысяч человек. А у Великобритании трудности с 900 военнослужащими в Эстонии», — подчёркивает он.

Проблема — в состоянии армии. Daily Mail со ссылкой на источники пишет, что, несмотря на номинальную численность в 71 тысячу, реально боеспособны лишь около 25 тысяч военнослужащих.

Эти данные обнажили пропасть между политическими декларациями и реальностью. После резкой критики от лидера оппозиции Кеми Баденок в парламенте премьер-министр Кир Стармер был вынужден заявить, что любые действия потребуют одобрения парламента.

Ситуация с Британией — частный случай общего скепсиса. Германия уже отказалась посылать войска в Украину, предложив разместить их лишь в соседней стране. Польша также не взяла таких обязательств. Норвежский политолог Пол Стейган сравнил всю парижскую инициативу с шатким карточным домиком.

Таким образом, анализ Bloomberg показывает: дискуссия о войсках чаще говорит не о реальной военной поддержке Киева, а о внутренних проблемах и ограничениях самих западных армий.