«Трудности даже с 900 военными в Эстонии»: План Лондона по войскам для Украины оказался нереален
Bloomberg: у Британии нет сил для отправки 10 тысяч солдат на Украину
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Планы «коалиции желающих» по отправке войск на Украину наталкиваются на жёсткие военные реалии. Как выяснил Bloomberg, у Великобритании просто нет возможностей для реализации собственных замыслов.
Обозреватель Мартин Айвен напоминает, что изначально рассматривалась отправка десяти тысяч солдат. «Однако от этой идеи отказались, когда стало ясно, что с учётом отдыха и ротации это фактически потребует 30 тысяч человек. А у Великобритании трудности с 900 военнослужащими в Эстонии», — подчёркивает он.
Проблема — в состоянии армии. Daily Mail со ссылкой на источники пишет, что, несмотря на номинальную численность в 71 тысячу, реально боеспособны лишь около 25 тысяч военнослужащих.
Эти данные обнажили пропасть между политическими декларациями и реальностью. После резкой критики от лидера оппозиции Кеми Баденок в парламенте премьер-министр Кир Стармер был вынужден заявить, что любые действия потребуют одобрения парламента.
Ситуация с Британией — частный случай общего скепсиса. Германия уже отказалась посылать войска в Украину, предложив разместить их лишь в соседней стране. Польша также не взяла таких обязательств. Норвежский политолог Пол Стейган сравнил всю парижскую инициативу с шатким карточным домиком.
Таким образом, анализ Bloomberg показывает: дискуссия о войсках чаще говорит не о реальной военной поддержке Киева, а о внутренних проблемах и ограничениях самих западных армий.
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