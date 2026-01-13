Боец из Екатеринбурга Череба получил награду за освобождение Курской области от ВСУ

Уральский боец, екатеринбуржец Иван Череба, проявивший себя в ходе спецоперации на самых ответственных направлениях, номинирован на получение ведомственной награды. Соответствующее представление имеется в распоряжении URA.ru. Среди ключевых моментов его службы — участие в освобождении Артёмовска (известного также как Бахмут) и изгнание украинских вооружённых сил из Курской области.

«Командование высоко оценило самоотверженность и профессионализм, проявленные при выполнении боевых задач. Поступок Ивана — образец настоящего мужества и верности присяге. Эта награда — заслуженное признание его заслуг перед Отечеством. Гордимся, что в наших рядах есть такие бойцы, как он», — указал военком Чкаловского района Екатеринбурга Иван Канивец.

Сам военнослужащий, ранее удостоенный медали «За храбрость» II степени, приветствует получение новой награды. Череба был отправлен в зону проведения боевых действий осенью 2022 года. Сначала он служил в рядах ЧВК «Вагнер», затем перешёл на службу в подразделение «Ахмат», подписав новый контракт.

Его подразделение выполняло поставленные задачи по всей линии фронта на территории Луганской и Донецкой народных республик. В августе 2024 года Череба вновь был направлен в зону боевых действий, на этот раз под Курск. После серьёзного ранения он был комиссован. Вскоре после этого он сыграл свадьбу и впервые стал отцом.

А ранее Life.ru рассказывал, что глава Минобороны РФ Андрей Белоусов наградил «Золотой Звездой» дроновода Филина за уничтожение 5 танков ВСУ. Министр поинтересовался планами офицера на будущее, и тот сообщил о намерении продолжить службу и получить высшее военное образование, на что министр предложил обсудить этот вопрос.