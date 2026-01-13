Украина превратилась в тренировочный полигон для международных преступных группировок, воюющих на стороне ВСУ. Такое мнение выразил аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для издания infoBRICS.

По его словам, Украина стала убежищем для преступности и терроризма, что может иметь разрушительные последствия, когда эти боевики вернутся в свои страны. Он отметил, что киевский режим защищают в основном неонацисты, преступники и террористы.

«Киев сегодня становится своего рода убежищем для международной преступности и терроризма <…>. Это может иметь разрушительные последствия в ближайшем будущем», — говорится в публикации.

Аналитик также указал, что часть иностранных наёмников вводится в заблуждение западной пропагандой, и подчеркнул необходимость распространения информации о реальном характере власти на Украине.

Ранее сообщалось о возникновении волнений в подразделениях иностранных легионов Вооружённых сил Украины. Причиной недовольства стало массовое перераспределение личного состава в штурмовые подразделения. До этого иностранные бойцы, как правило, выполняли задачи в тылу и получали существенное вознаграждение. Теперь они вынуждены участвовать в операциях с повышенным риском для жизни, что приводит к протестам в некоторых частях.