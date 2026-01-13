На видео сняли уничтожение «Искандером» 60 солдат ВСУ на полигоне под Днепропетровском

В ночь на 13 января российские военные нанесли удар баллистической ракетой «Искандер» по полевому лагерю Вооружённых сил Украины в Днепропетровской области. Соответствующее видео опубликовал проект «Изнанка».

«Искандер» уничтожил 60 военных ВСУ на полигоне. Видео © «Изнанка»

Разведка зафиксировала скопление живой силы и бронетехники противника на армейском полигоне у села Троицкое около Павлограда. Ракета с термобарическим зарядом поразила центр тактического поля, а её взрыв накрыл всю площадку. По предварительным данным, в результате удара было уничтожено порядка 60 солдат и офицеров, а также 14 единиц бронетехники, ещё десять единиц получили повреждения.

Напомним, что российские военные 13 января нанесли удары по местам хранения украинских беспилотников дальнего действия, а также по пунктам временной дислокации подразделений и иностранных наёмников. Для поражения целей применялась оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, а также ракетные войска и артиллерия. Всего ударам подверглись объекты в 150 районах ведения боевых действий. Данные действия были выполнены группировками войск ВС РФ в строгом соответствии с поставленными задачами.