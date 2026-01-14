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Регион
Опубликовано 14 января, 08:48

ОПГ с мачете начали нападать на российских туристов во время сафари-туров в Африку

На курортах Кении, куда путешественники рвутся ради сафари-туров, участились вооружённые нападения преступников с мачете на туристов. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на пострадавшую россиянку Марину.

Травмы, оставленные бандитами. Видео © Telegram / SHOT

Травмы, оставленные бандитами. Видео © Telegram / SHOT

По её словам, на неё и водителя байка напали двое преследователей на мотоциклах. Один пытался вырвать рюкзак, а второй ударил водителя мачете по руке, что привело к падению скутера на высокой скорости. Благодаря вмешательству охраны бандиты скрылись, а пострадавших оперативно доставили в травмпункт.

Марина утверждает, что это не единичный случай. За последнее время произошло как минимум два аналогичных нападения: на местную пару и на другую россиянку в городе Накуру. Во всех эпизодах грабители использовали мачете с целью кражи. Несмотря на задержание 13 членов группировки, пострадавшие считают, что банда значительно больше и продолжает угрожать безопасности на курортах.

Отдыхавшая в Кении россиянка получила ожог 40% тела из-за горящей змеи в ресторане
Отдыхавшая в Кении россиянка получила ожог 40% тела из-за горящей змеи в ресторане

Ранее Life.ru рассказывал, как в Таиланде россиянину проломили череп мачете возле киоска, торгующего запрещёнными веществами. Местным продавцам не понравилось, что его жена вела трансляцию их отдыха и снимала всё происходящее на видео.

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Обложка © Telegram / SHOT

Владимир Озеров
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