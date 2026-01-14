Армия России сорвала ротацию в разбитом под Курском украинском нацполку «Арей»
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Попытка ротации подразделений украинского националистического полка «Арей» была сорвана российскими войсками в Сумской области. Об этом сообщает проект «Северный ветер», публикующий сводки группировки войск «Север».
В Краснопольском районе ВСУ пытались провести замену личного состава 119-й отдельной бригады терробороны и 253-го отдельного штурмового полка «Арей», ранее понёсшего значительные потери в Курской области.
Обе попытки были пресечены комплексным огневым поражением, в результате которого транспорт противника был уничтожен.
Ранее в Швейцарии заявили, что на данный момент времени Украина пребывает в самом скверном положении за всё время проведения спецоперации. Недавние удары ВС РФ по инфраструктуре сделали максимально трудными любые восстановительные работы, а граждане теряют доверие к властям, которые часто врут о масштабе проблем.
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