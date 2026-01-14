Армия России сорвала ротацию в разбитом под Курском украинском нацполку «Арей»

Ранее в Швейцарии заявили, что на данный момент времени Украина пребывает в самом скверном положении за всё время проведения спецоперации. Недавние удары ВС РФ по инфраструктуре сделали максимально трудными любые восстановительные работы, а граждане теряют доверие к властям, которые часто врут о масштабе проблем.