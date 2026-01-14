Смертоносный русский «квартет» разнёс дальние дроны ВСУ перед первым вылетом

Российские войска поразили места хранения и предполетной подготовки украинских беспилотников дальнего действия, а также пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников, сообщили в Минобороны РФ. Удары были нанесены в 145 районах с использованием оперативно-тактической авиации, ударных БпЛА, ракетных войск и артиллерии.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение местам хранения и предполётной подготовки БПЛА дальнего действия, хранилищам горючего, объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 145 районах», — сообщили в министерстве.

Ранее украинские источники сообщили об атаке российских ракет «Искандер-М» по территории страны. По данным мониторингового ресурса, было выпущено около 20 ракет, что является рекордным числом. Удары зафиксированы в Запорожской и Днепропетровской областях, а также в Киеве и Харькове.