За прошедшие сутки бойцы российской армии одержали победу над подразделениями бригады специального назначения «Азов»*. Эту информацию распространило Министерство обороны Российской Федерации.

Как уточняется в сообщении оборонного ведомства, успешные действия осуществлялись силами группы войск «Центр», результатом которых стало нанесение поражения живым силам и вооружениям указанной бригады. Дополнительно сообщается, что аналогичные мероприятия проведены и в зоне ответственности Южной группировки войск.

Также в Минобороны сообщили об успехах в Сумской области. Там наши парни взяли под контроль населённый пункт Комаровка.

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