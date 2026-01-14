Российские военные поразили живую силу и технику бригады спецназначения «Азов»*
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За прошедшие сутки бойцы российской армии одержали победу над подразделениями бригады специального назначения «Азов»*. Эту информацию распространило Министерство обороны Российской Федерации.
Как уточняется в сообщении оборонного ведомства, успешные действия осуществлялись силами группы войск «Центр», результатом которых стало нанесение поражения живым силам и вооружениям указанной бригады. Дополнительно сообщается, что аналогичные мероприятия проведены и в зоне ответственности Южной группировки войск.
Также в Минобороны сообщили об успехах в Сумской области. Там наши парни взяли под контроль населённый пункт Комаровка.
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* Организация признана террористической и запрещена в РФ.