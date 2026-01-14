Командир взвода разведки Фокус объяснил, почему тишина на картах обманчива

На некоторых направлениях СВО сложилась ситуация, которую внешне можно принять за оперативную паузу, но на деле она представляет собой участок постоянного напряжения, где успех зависит не от километров продвижения, а от выносливости и точности. Об этом рассказал командир взвода разведки с позывным Фокус.

По его словам, общественное восприятие боевых действий часто ошибочно опирается на статичную линию фронта на карте, что создаёт иллюзию затишья. На самом же деле современная линия соприкосновения стала объёмной и многослойной. Героем всё чаще становится не тот, кто идёт в атаку, а тот, кто месяцами ведёт невидимую работу: держит наблюдение, собирает разведданные и не допускает ошибок, обеспечивая возможность для любых будущих успешных действий.

«Действительно, на ряде участков фронта уже невозможно провести одну чёткую линии разграничения. Нет сплошной полосы непрерывных окопов на всю глубину. Вместо неё существует зона постоянного давления. Это пространство, где каждая сторона удерживает не только землю, но и условия противоборства...» — отметил собеседник сайта MK.ru.

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