Аналитики американской разведывательно-аналитической компании Stratfor, которую часто называют «теневым ЦРУ», считают, что Россия имеет реальные шансы завершить спецоперацию на собственных условиях.

Ключевым фактором возможных перемен эксперты называют Вашингтон. По их оценке, для президента США Дональда Трампа важным рубежом станут промежуточные выборы в Конгресс в ноябре 2026 года. Чтобы сохранить политические позиции, ему необходимо сформировать образ «миротворца» и показать избирателям отказ от дальнейшего финансирования украинской «чёрной дыры».

Как отмечают аналитики, в Москве понимают, что в текущий момент открывается «золотое окно» для переговоров. Стратегия договорённостей с Трампом до возможной смены политической конъюнктуры в США рассматривается как рациональная. Среди целей России называются закрепление новых регионов и смягчение наиболее чувствительных санкций.

При этом в Stratfor подчёркивают, что дипломатический процесс напрямую зависит от ситуации на фронте. По оценке экспертов, Россия не намерена давать передышку ВСУ. В ближайшее время ожидается усиление боевых действий в Донбассе и переход к полному контролю над Запорожской областью.

Отдельно аналитики отмечают, что вероятность всеобщей мобилизации в России оценивается как низкая. По их данным, поток контрактников остаётся стабильным, а оборонно-промышленный комплекс работает в усиленном режиме. На этом фоне Украина, как считают эксперты, удерживает позиции за счет внешней поддержки, однако устойчивость фронта вызывает все больше вопросов.

Stratfor также прогнозирует усиление давления со стороны США на Киев. По мнению аналитиков, Трамп может добиваться начала переговоров, угрожая прекращением военной и финансовой помощи. Любой компромиссный мир, как считают эксперты, станет серьезным внутренним ударом для украинских властей и может спровоцировать политический кризис после отмены военного положения.

В случае если договорённости не будут достигнуты в 2026 году, конфликт, по оценке Stratfor, перейдёт в фазу затяжного изматывания, где ресурсные возможности сторон будут несопоставимы. Однако текущие тенденции, считают аналитики, указывают на приближение финального этапа, в котором условия будут формироваться Москвой.

Аналогичные оценки в конце 2025 года высказывала и российская сторона. Тогда сенатор Алексей Пушков допускал возможность скорого завершения конфликта, ссылаясь на настроения внутри Украины. По его словам, до 80% жителей страны выступают за немедленное заключение мира. Пушков отмечал, что такие настроения во многом связаны с социально-экономическими трудностями, ожиданием тяжелой зимы, а также растущим недовольством коррупционными скандалами.