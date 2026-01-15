Герасимов проинспектировал группировку войск «Центр» на Днепропетровском направлении

Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов совершил рабочую поездку в зону СВО, где проверил выполнение боевых задач группировкой войск «Центр» на днепропетровском направлении. Об этом сообщает Министерство обороны России.

Визит Герасимова. Видео © Telegram / Минобороны России

В ходе инспекции на пункте управления генерал армии заслушал доклады командующих 2-й и 51-й армиями, а также других командиров о текущей обстановке и результатах выполнения поставленных задач. Завершая работу, начальник Генштаба подвёл с командованием промежуточные итоги, отметив успехи военных в освобождении Донецкой Народной Республики, и поставил задачи на следующий этап действий.

Кстати, в конце 2025 года Валерий Герасимов также проинспектировал группировку войск «Север» ВС РФ. Там он обменивался мнениями с командным составом о создании «полосы безопасности» в Сумской и Харьковской областях.

