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Опубликовано 15 января, 05:23

Герасимов проинспектировал группировку войск «Центр» на Днепропетровском направлении

Обложка © Telegram / Пресс-служба Минобороны России

Обложка © Telegram / Пресс-служба Минобороны России

Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов совершил рабочую поездку в зону СВО, где проверил выполнение боевых задач группировкой войск «Центр» на днепропетровском направлении. Об этом сообщает Министерство обороны России.

Визит Герасимова. Видео © Telegram / Минобороны России

В ходе инспекции на пункте управления генерал армии заслушал доклады командующих 2-й и 51-й армиями, а также других командиров о текущей обстановке и результатах выполнения поставленных задач. Завершая работу, начальник Генштаба подвёл с командованием промежуточные итоги, отметив успехи военных в освобождении Донецкой Народной Республики, и поставил задачи на следующий этап действий.

Глава Генштаба Герасимов доложил из пункта управления о наступлении почти на всех фронтах
Глава Генштаба Герасимов доложил из пункта управления о наступлении почти на всех фронтах

Кстати, в конце 2025 года Валерий Герасимов также проинспектировал группировку войск «Север» ВС РФ. Там он обменивался мнениями с командным составом о создании «полосы безопасности» в Сумской и Харьковской областях.

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