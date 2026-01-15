Генштаб сообщил о финальной стадии битвы за Купянск-Узловой

Подразделения российской группировки войск «Запад» завершают освобождение Купянска-Узлового в Харьковской области. Об этом сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов в ходе проверки хода выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск «Центр», действующими на днепропетровском направлении в зоне специальной военной операции.

«Завершается освобождение Купянск-Узловой», — отметил начальник Генштаба.

Купянск-Узловой имеет важное оперативное значение как транспортный и логистический узел, и завершение операции может повлиять на обстановку на харьковском направлении в целом.