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Опубликовано 15 января, 05:36

Генштаб сообщил о финальной стадии битвы за Купянск-Узловой

Обложка © Минобороны РФ

Обложка © Минобороны РФ

Подразделения российской группировки войск «Запад» завершают освобождение Купянска-Узлового в Харьковской области. Об этом сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов в ходе проверки хода выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск «Центр», действующими на днепропетровском направлении в зоне специальной военной операции.

«Завершается освобождение Купянск-Узловой», — отметил начальник Генштаба.

Купянск-Узловой имеет важное оперативное значение как транспортный и логистический узел, и завершение операции может повлиять на обстановку на харьковском направлении в целом.

Как утром писал Life.ru, Герасимов совершил рабочую поездку в зону СВО, где проверил выполнение боевых задач группировкой войск «Центр» на днепропетровском направлении. Там он доложил о наступлении почти на всех фронтах, а также прокомментировал провальный «пиар-захват» Купянска дроном ВСУ.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Андрей Бражников
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