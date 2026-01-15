Россиян предупредили о подорожании автомобилей на 10–20% в 2026 году

Иномарки и отечественные автомобили к августу 2026 года подорожают на 10%, а к концу года — на 20%, прогнозирует независимый автоэксперт Дмитрий Попов. По его мнению, ключевым фактором роста цен станет утилизационный сбор.

«В 2026 году утильсбор правит бал российского авторынка. Думаю, эта ситуация сохранится приблизительно до конца весны – без роста и без падения, пока не будет понятно, что происходит с рынком», — отметил собеседник «Москвы 24».

Покупателям стоит учитывать и следующий этап: повышение утильсбора с 1 января 2027 года уже заложено в долгосрочную шкалу индексации.

По его оценке, цены на продукцию «АвтоВАЗа» будут расти немного медленнее из-за внутренних изменений в компании, что позволит сделать отечественные машины более выгодными по сравнению с иностранными. При этом не исключено появление на рынке новых китайских брендов, которые смогут конкурировать с российским производителем.

Эксперт также обратил внимание на высокую долю кредитных покупок (около 70%), что может стимулировать спрос при смягчении условий кредитования после снижения ключевой ставки. В то же время он раскритиковал дилерскую политику, указав на формальный характер скидок и значительную разницу в ценах (до 30%) на одни и те же модели в России и Белоруссии.

Ранее владельцы китайских автомобилей, занявших значительную долю российского рынка после 2022 года, столкнулись с массовыми проблемами в морозы и снегопады. В частности, трудности коснулись систем открывания дверей, трансмиссии и даже выхлопной системы.