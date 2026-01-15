Кремль отказался комментировать сообщения о возможном согласии России на размещение международного миротворческого контингента на Украине. Ранее в СМИ появилась информация, что Москва могла бы поддержать эту идею, если бы в состав сил, помимо прочих, вошли военные из Китая и ряда стран «глобального Юга».

Ранее Песков заявил, что киевскому главарю Владимиру Зеленскому давно следовало бы взять на себя ответственность за принятие решений. Как отметил представитель Кремля, в прошлом году Россия уже призывала украинские власти к конкретным и ответственным действиям по мирному урегулированию. Однако, по его словам, никаких практических шагов со стороны президента Зеленского в этом направлении так и не было предпринято.