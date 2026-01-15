Сальдо сообщил о состоянии мальчика, тяжело раненного при ударе ВСУ по Хорлам

После удара ВСУ в новогоднюю ночь по Хорлам Херсонской области в больницах продолжают лечение девять человек, один из них отправлен в больницу в Москве — это ребёнок. Об этом сообщил ТАCС губернатор региона Владимир Сальдо.

«В больницах находятся 8 человек. Всего 32 человека обратились за помощью. Многие не обращались, потому что [последствия] ранения можно было устранить в обычных, бытовых условиях», — уточнил он.

По его данным, пострадавшие находятся в больницах Крыма. Доставленный на лечение в Москву ребёнок идёт на поправку, врачи делают положительные прогнозы о состоянии мальчика. Сальдо добавил, что всем раненым уже оказана основная медицинская помощь, их состояние улучшается, необходимые операции проведены.