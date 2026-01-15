Сальдо сообщил о состоянии мальчика, тяжело раненного при ударе ВСУ по Хорлам
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После удара ВСУ в новогоднюю ночь по Хорлам Херсонской области в больницах продолжают лечение девять человек, один из них отправлен в больницу в Москве — это ребёнок. Об этом сообщил ТАCС губернатор региона Владимир Сальдо.
«В больницах находятся 8 человек. Всего 32 человека обратились за помощью. Многие не обращались, потому что [последствия] ранения можно было устранить в обычных, бытовых условиях», — уточнил он.
По его данным, пострадавшие находятся в больницах Крыма. Доставленный на лечение в Москву ребёнок идёт на поправку, врачи делают положительные прогнозы о состоянии мальчика. Сальдо добавил, что всем раненым уже оказана основная медицинская помощь, их состояние улучшается, необходимые операции проведены.
Напомним, прямо в новогоднюю ночь ВСУ атаковали кафе и отель в селе Хорлы Херсонской области. Один из беспилотников нёс боезаряд мощностью около 20 кг в тротиловом эквиваленте. В результате погибло 29 человек, более 50 получили ранения. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что удар был заранее спланирован командованием ВСУ.
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