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Опубликовано 15 января, 13:32

Герой мема «Полтавский поджигатель» мобилизовался в ВСУ

Герой вирусного мема — полтавчанин Виталий Чепурко, известный как «Полтавский поджигатель», — объявил о том, что был призван в украинскую армию. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Мем «Полтавский поджигатель». Видео © Магнолия-ТВ

Мужчина получил всенародную известность ещё в 2010 году после серии поджогов дверей в многоквартирных домах. В распространившемся тогда видео он со смехом объяснял, что ему просто нравится смотреть, как всё горит. В новой записи Чепурко иронично обыграл свою старую фразу, заявив, что теперь будет поджигать уже на фронте.

«Мне нравится, как оно горит, как люди суетятся, пожарки приезжают», — говорил мужчина в ролике, сделавшего его звездой Сети.

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Ранее стало известно, что 19-летний Исаак Величко, который приобрёл популярность в Интернете благодаря мему «Я тоже хочу шоколадку», погиб на СВО в рядах ВСУ. С детства Исаак страдал от лишнего веса, что делало его мишенью для издевательств одноклассников. Но в 2015 году всё перевернулось после того, как он попал в эфир известного украинского телепроекта «Дорогая, мы убиваем детей».

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Обложка © Магнолия-ТВ

Александра Мышляева
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