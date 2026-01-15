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Опубликовано 15 января, 13:32

Постпред США при НАТО заявил о «последнем ярде» перед воцарением мира на Украине

Обложка © hutterstock / FOTODOM / Olga_Kovalova

Обложка © hutterstock / FOTODOM / Olga_Kovalova

Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что мирное урегулирование конфликта на Украине находится в шаге от финального соглашения. Выступая на мероприятии в Калифорнии, дипломат сравнил завершающий этап переговоров с трудным ярдом в футбольной «красной зоне». По его словам, переговоры вышли на решающую стадию, и на столе уже лежит реальное предложение.

«Я думаю, что сейчас мы так близки, как не были никогда. Осталось, по сути, закрыть сделку. <...> Последний ярд будет непростым, но у меня хорошее предчувствие», — заявил Уитакер.

Окончание конфликта на Украине угрожает жизни Зеленского, заявил политолог
Окончание конфликта на Украине угрожает жизни Зеленского, заявил политолог

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский затягивает заключение мирного соглашения по Украине, и эту позицию поддержали в Кремле. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, в частности, заявил, что Зеленский не принимает решений, необходимых для мира, хотя время для этого уже наступило. Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам отметил, что это далеко не первый случай, когда Трамп критикует украинского политика.

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Анастасия Никонорова
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