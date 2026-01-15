Постпред США при НАТО заявил о «последнем ярде» перед воцарением мира на Украине

Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что мирное урегулирование конфликта на Украине находится в шаге от финального соглашения. Выступая на мероприятии в Калифорнии, дипломат сравнил завершающий этап переговоров с трудным ярдом в футбольной «красной зоне». По его словам, переговоры вышли на решающую стадию, и на столе уже лежит реальное предложение.

«Я думаю, что сейчас мы так близки, как не были никогда. Осталось, по сути, закрыть сделку. <...> Последний ярд будет непростым, но у меня хорошее предчувствие», — заявил Уитакер.