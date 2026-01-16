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Регион
Опубликовано 16 января, 12:01

Экс-посол США Макфол пристыдил Трампа за принятие чужой Нобелевской премии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AntonSAN

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AntonSAN

Бывший посол США в России Майкл Макфол публично пристыдил президента США Дональда Трампа за принятие медали Нобелевской премии мира, которую получила венесуэльская оппозиционерка Мария Корина Мачадо в 2025 году. Своё мнение он выразил в соцсети Х.

«Я просто не могу понять, почему Трамп не испытывает никакого стыда, принимая чужую награду», — подчеркнул он.

По словам бывшего дипломата, поведение Трампа выглядит сомнительно, ведь он «принимает чужую заслугу» вместо собственной.

Нобелевский центр мира расстроил Трампа: он всё ещё не обладатель премии
Нобелевский центр мира расстроил Трампа: он всё ещё не обладатель премии

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп принял в подарок медаль Нобелевской премии мира от венесуэльской оппозиционерки Марии Корины Мачадо. Она настояла на вручении награды, и глава Белого дома согласился её принять.

Ранее южноамериканка заявила, что Трамп заслужил Нобелевскую премию мира за нападение на Венесуэлу. Также она выразила уверенность, что после смены Каракас станет ключевым союзником Вашингтона в Латинской Америке.

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Милена Скрипальщикова
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