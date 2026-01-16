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Опубликовано 16 января, 09:38

Семь дней «хирургии»: Российские удары парализовали энергосистему Украины

ВС РФ нанесли семь ударов по объектам Украины

Обложка © Шедеврум

Обложка © Шедеврум

Итоги прошедшей недели демонстрируют высокую концентрацию усилий ВС России. Зафиксировано семь скоординированных атак (одна крупная и шесть меньших по масштабу), которые нацелены на подрыв способности Киева к ведению длительного сопротивления.

Под ударом оказались как объекты, обеспечивающие жизнедеятельность и логистику (энергетика, порты, транспорт), так и производственные мощности, отвечающие за разработку и запуск дальнобойных БПЛА.

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Ранее сообщалось о резком падении эффективности украинской системы ПВО в начале 2026 года. По данным Kyiv Independent, процент сбитых ракет снизился с 60% до 36%. В период с 1 по 14 января по территории Украины было выпущено 73 ракеты, из которых удалось перехватить только 26. Экс-комик Владимир Зеленский заявил, что причиной провала является критическая нехватка ракет и радаров у ВСУ.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Оксана Попова
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