Боец, который до службы работал на промышленном предприятии, поделился, что условия на передовой были суровыми: солдаты спали, тесно прижавшись друг к другу, «как кильки». Неожиданная встреча с кабаном произошла около Энергодара. По словам военнослужащего, столкновение было недолгим и прошло без происшествий.

Боевые действия полны неожиданностей, и порой столкновения происходят в самых будничных, почти бытовых обстоятельствах, которые резко контрастируют со смертельной опасностью. Одна из таких историй произошла с морскими пехотинцами 55-й гвардейской дивизии в ДНР. Как рассказал стрелок с позывным Мотылёк, во время выполнения задачи они неожиданно застали группу украинских боевиков, которые в этот момент мирно пили чай в окопе, громко разговаривая и не ожидая нападения. Вместо того чтобы сдаться, обнаруженные военнослужащие ВСУ попытались схватиться за оружие и были ликвидированы, после чего российские морпехи продолжили зачистку позиций противника.