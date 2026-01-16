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Опубликовано 16 января, 10:48

Российский боец впервые столкнулся с диким кабаном в зоне СВО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Thomas_Martzel

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Thomas_Martzel

Российский военнослужащий в ходе службы на Херсонском направлении впервые встретил в зоне СВО дикое животное — кабана. Его рассказ приводит 360.ru.

Боец, который до службы работал на промышленном предприятии, поделился, что условия на передовой были суровыми: солдаты спали, тесно прижавшись друг к другу, «как кильки». Неожиданная встреча с кабаном произошла около Энергодара. По словам военнослужащего, столкновение было недолгим и прошло без происшествий.

«Я в одну сторону, кабан — в другую», — описал короткую встречу боец.

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Боевые действия полны неожиданностей, и порой столкновения происходят в самых будничных, почти бытовых обстоятельствах, которые резко контрастируют со смертельной опасностью. Одна из таких историй произошла с морскими пехотинцами 55-й гвардейской дивизии в ДНР. Как рассказал стрелок с позывным Мотылёк, во время выполнения задачи они неожиданно застали группу украинских боевиков, которые в этот момент мирно пили чай в окопе, громко разговаривая и не ожидая нападения. Вместо того чтобы сдаться, обнаруженные военнослужащие ВСУ попытались схватиться за оружие и были ликвидированы, после чего российские морпехи продолжили зачистку позиций противника.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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