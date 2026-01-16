Пусковая установка HIMARS ВСУ уничтожена в Черниговской области вместе с расчётом

Стало известно о полной ликвидации пусковой установки РСЗО HIMARS ВСУ в Черниговской области, обнаруженной российской разведкой при помощи беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«В результате оперативной и слаженной боевой работы операторов разведывательных и ударных БПЛА пусковая установка РСЗО HIMARS ВСУ была полностью уничтожена вместе с расчётом», — говорится в сообщении.

Уничтожение установки стало результатом координированных действий российских операторов ударных и разведывательных беспилотников. Это подтверждает эффективность использования дронов для обнаружения и нейтрализации вражеской техники.

Ранее сообщалось, что за минувшую неделю российская армия уничтожила пять боевых машин реактивных систем залпового огня ВСУ, включая пусковую установку HIMARS производства США и боевую машину RСЗО Vampire чешского производства. Удары наносились с использованием беспилотников, ракетных войск и артиллерии.