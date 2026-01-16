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Опубликовано 16 января, 11:29

Пусковая установка HIMARS ВСУ уничтожена в Черниговской области вместе с расчётом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Karolis Kavolelis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Karolis Kavolelis

Стало известно о полной ликвидации пусковой установки РСЗО HIMARS ВСУ в Черниговской области, обнаруженной российской разведкой при помощи беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«В результате оперативной и слаженной боевой работы операторов разведывательных и ударных БПЛА пусковая установка РСЗО HIMARS ВСУ была полностью уничтожена вместе с расчётом», — говорится в сообщении.

Уничтожение установки стало результатом координированных действий российских операторов ударных и разведывательных беспилотников. Это подтверждает эффективность использования дронов для обнаружения и нейтрализации вражеской техники.

Появилось видео уничтожения установки HIMARS ВСУ, бившей по Брянской области
Появилось видео уничтожения установки HIMARS ВСУ, бившей по Брянской области

Ранее сообщалось, что за минувшую неделю российская армия уничтожила пять боевых машин реактивных систем залпового огня ВСУ, включая пусковую установку HIMARS производства США и боевую машину RСЗО Vampire чешского производства. Удары наносились с использованием беспилотников, ракетных войск и артиллерии.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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