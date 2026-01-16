Глава МО РФ Белоусов провёл совещание на пункте управления группировки «Запад»
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Министр обороны РФ Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск «Запад» и провёл совещание на пункте управления. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов заслушал доклады командования о текущей обстановке, действиях войск на линии боевого соприкосновения в зонах ответственности и характере действий противника», — говорится в сообщении.
А ранее сегодня начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов проинспектировал пункт управления группировки войск «Центр» на днепропетровском направлении. Он также заслушал доклады командующих 2-й и 51-й армиями, а также других командиров о текущей обстановке.
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