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Регион
Опубликовано 17 января, 07:09

Мама 12-летнего ребёнка, раненного в Хорлах Херсонщины, погибла при ударе ВСУ

Обложка © Telegram / Владимир Сальдо

Обложка © Telegram / Владимир Сальдо

Мать 12-летнего ребёнка, пострадавшего во время теракта в Херсоне и перевезенного из Крыма в Москву на лечение, погибла в результате атаки ВСУ. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил уполномоченный по правам человека Херсонской области Сергей Георгиев.

«У 12-летнего ребёнка, который сейчас в Москве на лечении, погибла мама. Пострадала сестра, она уже выписана, есть отец… Сейчас главное стабилизировать состояние ребёнка, очень тяжёлое ранение», — сказал он.

Омбудсмен отметил, что ребёнок пока не знает о гибели матери. Сестра пострадавшего уже выписана из больницы, отец находится рядом с семьёй. Основная задача медиков и родственников — стабилизировать состояние мальчика, который получил очень тяжёлое ранение в ходе теракта.

Сальдо: Иностранные журналисты хотят посетить место трагедии в Хорлах
Сальдо: Иностранные журналисты хотят посетить место трагедии в Хорлах

Ранее сообщалось, что число погибших в результате удара ВСУ по селу Хорлы в Херсонской области в ночь на 1 января достигло 29 человек, включая двоих детей. Общее количество пострадавших составило не менее 60 человек. Для идентификации жертв проводятся генетические экспертизы, на данный момент установлены личности 12 погибших. Подросток, пострадавший в результате трагического удара, будет доставлен в Москву для специализированного лечения. Позднее в посёлке Хорлы планируется возвести мемориал в память о погибших.

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Милена Скрипальщикова
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