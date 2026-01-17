Мама 12-летнего ребёнка, раненного в Хорлах Херсонщины, погибла при ударе ВСУ

Мать 12-летнего ребёнка, пострадавшего во время теракта в Херсоне и перевезенного из Крыма в Москву на лечение, погибла в результате атаки ВСУ. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил уполномоченный по правам человека Херсонской области Сергей Георгиев.

«У 12-летнего ребёнка, который сейчас в Москве на лечении, погибла мама. Пострадала сестра, она уже выписана, есть отец… Сейчас главное стабилизировать состояние ребёнка, очень тяжёлое ранение», — сказал он.

Омбудсмен отметил, что ребёнок пока не знает о гибели матери. Сестра пострадавшего уже выписана из больницы, отец находится рядом с семьёй. Основная задача медиков и родственников — стабилизировать состояние мальчика, который получил очень тяжёлое ранение в ходе теракта.