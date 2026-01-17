Россиянам рассказали, какими будут цены на отечественные авто в 2026 году

Вероятность снижения цен на российские автомобили в 2026 году остаётся крайне низкой. Об этом в беседе с РИА «ФедералПресс» рассказал Доцент кафедры стратегического и инновационного развития факультета «Высшая школа управления» Финансового университета при правительстве РФ Михаил Хачатурян.

Основными причинами возможного роста цен он назвал повышение НДС и утилизационного сбора, сохраняющуюся инфляцию, а также увеличение затрат на комплектующие и логистику.

Отдельно на рынок будет влиять утильсбор в 2027 году: его коммерческие ставки продолжат планово индексировать по утверждённому графику.

«В целом вероятность снижения цен на отечественные автомобили представляется довольно низкой. Это обусловлено рядом факторов, прежде всего повышением НДС, повышением утилизационного сбора, ростом инфляции (хотя уровень инфляции и замедлился до 6-7%), ростом затрат на комплектующие и логистику», – пояснил эксперт.

Хачатурян предположил, что наиболее вероятным сценарием станет умеренный рост стоимости на 7-9%. По его мнению, кратковременное снижение возможно лишь в случае накопления больших складских запасов или заметного падения покупательского спроса.

Ранее Life.ru сообщал, что отечественные авто и иномарки к августу 2026 года подорожают на 10%, а к концу года — на 20%. Согласно прогнозам экспертов, главным фактором повышения цен станет утилизационный сбор.