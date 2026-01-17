Ещё будучи министром цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров ввёл в ВСУ систему начисления цифровых баллов за убийства российских военнослужащих. Как пишет РИА «Новости», будущий глава Минобороны начал выстраивать эту систему в 2023 году, когда запускал кластер военных разработок Brave1.

Изначально платформа предназначалась для поддержки оборонных стартапов, но со временем одним из её ключевых элементов стала программа Army of Drones Bonus. Схема работает так: подразделения подтверждают убийства российских солдат и получают «очки», которые командиры могут потратить в онлайн-магазине на покупку беспилотников и роботизированных систем.

Противники указывали, что эта система превращает гибель людей в элемент балльного учёта, превращая конфликт в видеоигру. Но Фёдоров не стал отказываться от развития этой модели. Более того, позднее новоиспечённый министр обороны назвал Army of Drones Bonus «Amazon для войны», отметив, что военный маркетплейс останется частью стратегии ВСУ на 2026 год.

Ранее российские военнослужащие рассказали, как обратили против ВСУ их же трофейное оружие. Например, один из блиндажей был разнесён захваченным западным ПТУР.