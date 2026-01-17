Российские войска в течение суток нанесли серию ударов по объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, которые использовались в интересах украинской армии. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, удары наносились авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией. Под поражение попали также склады боеприпасов, цеха сборки и места хранения беспилотников дальнего действия. Кроме того, были атакованы пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников. Всего, по информации Минобороны, удары пришлись по целям в 167 районах.

Ранее Life.ru сообщал, что бойцы ВС РФ освободили населённые пункты Приволье в ДНР и Прилуки в Запорожской области. Формирования «Южной» группировки войск взяли под контроль населённый пункт Приволье в Донецкой Народной Республике. Также, подразделения группировки «Восток» прорвали оборону противника и освободили Прилуки в Запорожской области.