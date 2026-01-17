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Опубликовано 17 января, 09:33

Российские войска поразили обслуживающие ВСУ объекты энергетики

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

Российские войска в течение суток нанесли серию ударов по объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, которые использовались в интересах украинской армии. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, удары наносились авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией. Под поражение попали также склады боеприпасов, цеха сборки и места хранения беспилотников дальнего действия. Кроме того, были атакованы пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников. Всего, по информации Минобороны, удары пришлись по целям в 167 районах.

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Ранее Life.ru сообщал, что бойцы ВС РФ освободили населённые пункты Приволье в ДНР и Прилуки в Запорожской области. Формирования «Южной» группировки войск взяли под контроль населённый пункт Приволье в Донецкой Народной Республике. Также, подразделения группировки «Восток» прорвали оборону противника и освободили Прилуки в Запорожской области.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Полина Никифорова
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