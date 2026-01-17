Артисты провели более 25 тысяч концертов на передовой и в госпиталях за время СВО

За время специальной военной операции российские артисты провели для военнослужащих более 25 тысяч концертов и выступлений. Об этом заявил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Он выступил с речью на торжественной церемонии награждения деятелей культуры по случаю Дня Артиста, которая прошла в Национальном центре «Россия». По словам Кириенко, в этих выступлениях приняли участие более двух тысяч артистов и работников культуры, которые часто работали с риском для жизни на передовой и в госпиталях.

Кириенко — об артистах, выступавших на передовой. Видео © Life.ru

«За время СВО российские артисты, актёры дали на передовой и в госпиталях для наших героев, участников специальной военной операции более 25 тысяч концертов и выступлений», — заявил Кириенко.

Он подчеркнул, что эта масштабная культурная поддержка крайне важна для бойцов и представляет собой настоящее служение. Кириенко отметил, что артисты вносят значимый вклад в поддержание морального духа участников СВО.

С 2025 года в России отмечается новый профессиональный праздник – День Артиста. Инициатива учреждения этого дня принадлежит Председателю СТД РФ Владимиру Машкову, а решение принято Правительством РФ. Праздник, который проходит 17 января в НЦ «Россия», приурочен ко дню рождения великого театрального реформатора Константина Станиславского. Он призван объединить всех деятелей искусства – от театра и кино до цирка, музыки, живописи и эстрады – кто своим трудом способствует развитию и сохранению российской культуры.

Как ранее сообщалось, песни Татьяны Булановой играют важную роль в психологической поддержке бойцов СВО. Военно-политический эксперт Ян Гагин объяснил, что концерты артистки позволяют военнослужащим, находящимся в условиях постоянного стресса и напряжения, расслабиться, отвлечься от боевых действий и почувствовать связь с домом, что благотворно сказывается на их состоянии.