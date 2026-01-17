Владимир Зеленский объявил о готовящихся кардинальных изменениях в системе противовоздушной обороны страны. После обсуждения с министром обороны он заявил о необходимости проверки последствий российских атак и кадровых решениях для усиления защиты.

«С министром обороны Украины мы обсудили работу ПВО, проверку последствий ударов и обстоятельств каждой российской атаки. Решения тоже будут, которые необходимы, чтобы изменить систему нашей защиты, в том числе кадровые», — сказал глава киевского режима.

Нардеп Алексей Гончаренко* раскритиковал текущую военную стратегию, напомнив о прежних «гениальных решениях», когда военных ПВО переводили в штурмовики. По его словам, эти действия привели к серьёзным проблемам в обороноспособности, включая массовые отключения электроэнергии.

Ранее сообщалось, что на Украине начал действовать режим ЧС в сфере энергетики. Министр энергетики Денис Шмыгаль объяснил эту меру необходимостью экономии энергии, подчеркнув критическое состояние всех украинских электростанций и ограниченные запасы топлива (на 20 дней). Наиболее сложная обстановка наблюдается в Киеве, Одесской области и прифронтовых зонах.

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