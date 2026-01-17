Подразделение Вооружённых сил Украины в составе шести военнослужащих, включая офицеров, добровольно сдалось в плен в районе Гуляйполя Запорожской области. Как сообщает Telegram-канал «Воин DV», боевиков 108-й бригады теробороны конвоировали в тыл военнослужащие 38-й бригады 35-й армии группировки войск «Восток».

Капитуляция бойцов ВСУ вместе с офицерами попала на видео. Видео © Telegram / Воин DV

Решение сложить оружие было принято украинскими военнослужащими, которые оказались брошены командованием на верную гибель. Конвоирование группы пленных осуществлялось с помощью беспилотного летательного аппарата по отработанной схеме, что позволило минимизировать риски для российских военнослужащих. На опубликованных кадрах чётко видно, как шесть человек движутся друг за другом под контролем квадрокоптера.

Ранее военнослужащий ВСУ, находящийся в плену, рассказал, что украинское командование отдало приказ своим боевикам не забирать тела погибших сослуживцев в районе Гуляйполя, хотя для этого был предоставлен специальный коридор со стороны России. Именно этот жест впервые заставил его серьёзно рассмотреть возможность добровольной сдачи в плен.