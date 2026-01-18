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Опубликовано 18 января, 04:34

Российские военные сбивают FPV-дроны ВСУ из ружей и автоматов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alex Vog

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alex Vog

Российские военные сбили из ружей и автоматов украинский FPV-дрон. Об этом рассказал боец Комар из противотанкового ракетного комплекса группировки «Днепр».

«Мы развернулись, только начали вести наблюдение, и в небе зашумел FPV-дрон вражеский. Ну из ружей, из автоматов — мы спокойно по нему отработали», — сказал Комар. По его словам, никто не пострадал.

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Ранее Life.ru писал, что расчёты беспилотника Supercam S350 30-й гвардейской мотострелковой бригады группировки «Центр» навели систему ТОС-1А «Солнцепёк», в результате чего была уничтожена живая сила и опорный пункт Вооружённых сил Украины на Красноармейском направлении. Беспилотник обнаружил цель, обеспечил наведение тяжёлой огневой системы ТОС-1А «Солнцепёк» и зафиксировал результаты удара. Он был нанесён по укреплённому району и скоплению живой силы ВСУ.

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Тимур Хингеев
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