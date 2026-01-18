Путину представили новейший военный комплект обмундирования и экипировки «Новатор»

Генеральный директор концерна «Калашников» Алан Лушников сообщил, что президенту России Владимиру Путину был представлен перспективный комплект военного обмундирования «Новатор». Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

«Разработан и продемонстрирован президенту РФ, верховному главнокомандующему Вооружёнными силами РФ Владимиру Путину перспективный комплект обмундирования «Новатор», — сказал он.

По словам Лушникова, демонстрация новейшего снаряжения для военнослужащих прошла успешно. Комплект включает в себя всесезонный полевой костюм нового поколения ВКПО 3.2 для умеренного климата, летние фуражку и огнестойкие перчатки, специальные рукавицы, общевойсковой бронешлем «Новатор-БШ», бронежилет «Новатор-БЖ», тактический рюкзак «Новатор-ТС» и спальные мешки.

Глава концерна подчеркнул, что благодаря применению современных материалов и технологий разработчикам удалось добиться значительного улучшения ключевых характеристик изделий. Производством профессиональной боевой одежды, снаряжения и средств индивидуальной бронезащиты занимаются предприятия, входящие в структуру концерна: «Триада-ТКО», «Техинком» и «НИИ стали».

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о значительном росте производства вооружений, необходимых для проведения специальной военной операции. По его словам, с 2022 года оборонная промышленность страны существенно нарастила выпуск востребованной в зоне СВО техники. В частности, производство бронетанковой техники выросло в 2,2 раза, легкой бронированной техники (БМП, БТР) – в 3,7 раза, а военной авиации – в 4,6 раза.