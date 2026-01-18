Дроны-разведчики ВСУ кружили в небе при работах на электросетях в Запорожье
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Украинские дроны-разведчики кружили в небе во время восстановительных работ на электросетях в Запорожской области. Об этом заявил губернатор Евгений Балицкий.
«Важно обеспечить максимальную безопасность аварийным бригадам энергетиков», — написал чиновник в телеграм-канале.
Напомним, более 200 тысяч жителей и 386 населённых пунктов Запорожской области остались без света. По словам Евгения Балицкого, практически восстановлено электроснабжение городского округа Мелитополь, без напряжения пока остаются районы Юровка, Авиагородок и Новый Мелитополь.
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