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Опубликовано 18 января, 09:58

Дроны-разведчики ВСУ кружили в небе при работах на электросетях в Запорожье

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Украинские дроны-разведчики кружили в небе во время восстановительных работ на электросетях в Запорожской области. Об этом заявил губернатор Евгений Балицкий.

«Важно обеспечить максимальную безопасность аварийным бригадам энергетиков», — написал чиновник в телеграм-канале.

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Напомним, более 200 тысяч жителей и 386 населённых пунктов Запорожской области остались без света. По словам Евгения Балицкого, практически восстановлено электроснабжение городского округа Мелитополь, без напряжения пока остаются районы Юровка, Авиагородок и Новый Мелитополь.

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Матвей Константинов
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