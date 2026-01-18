«Нас разбили дронами»: Пленный боец ВСУ смог продержаться на передовой лишь 20 минут

Пленный украинский военнослужащий Павел Гейко, взятый в плен в посёлке Шевченко в ДНР, в своём обращении призвал киевские власти прекратить войну и вернуть солдат домой. Он подробно описал свой первый и последний бой, который длился всего 20 минут. Видео с признанием опубликовало Минобороны России.

По словам Гейко, подготовка в Ровненском районе была неэффективной, и настоящее оружие он впервые взял в руки уже на передовой. Его подразделению был дан приказ продвинуться из Шевченко в сторону Димитрова (Мирнограда). После выдвижения солдаты закрепились в одном из домов, но уже через 20 минут попали под удар дронов.

«Через 20 минут нас разбили дронами. И ещё через 20 минут нас пришли, штурмовали и взяли в плен. Мы сдались, естественно, потому что хотим жить», — рассказал пленный.

Боевик ВСУ рассказал, как пытался выжить на фронте. Видео © Минобороны РФ

Гейко также описал тяжёлую ситуацию на фронте, отметив большое количество погибших украинских военных и плотное присутствие беспилотников, что делает продвижение практически невозможным. Он обвинил своё командование в том, что солдат «кинули на мясо».

В своём обращении он заявил, что Украина не готова к этой войне и не сможет её выиграть.

«Очень сильно много раненых, убитых. Матери, родители, дети остаются одни, жёны не знают, где их мужья», — констатировал Гейко.

Ранее сообщалось, что украинский военнопленный Сергей Луцюк провёл примерно полтора месяца в одиночном окопе близ Димитрова. Он рассказал, что вместе с другим солдатом был доставлен в Мирноград, где им выдали рацию и поручили обустроить позицию у разрушенного моста. По словам Луцюка, их главной задачей было скрытое наблюдение за дорогой и прослушивание на предмет появления техники, при этом они использовали антидроновые плащи для маскировки.