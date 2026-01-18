Российские бойцы группировки «Днепр» уничтожили две бронемашины ВСУ в Запорожье
Расчёт ПТРК группировки «Днепр» уничтожил две бронемашины ВСУ у Орехова. Обложка © Telegram /Минобороны России
Расчёт противотанкового ракетного комплекса российской группировки войск «Днепр» ликвидировал две боевые бронированные машины Вооружённых сил Украины с личным составом на Ореховском направлении в Запорожской области. О ситуации на передовой сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.
Расчёт ПТРК группировки «Днепр» уничтожил две бронемашины ВСУ у Орехова. Видео © Telegram /Минобороны России
Согласно информации ведомства, формирование БПЛА обнаружило передвижение колонны противника, состоящей из двух бронеавтомобилей, и направило точные координаты на командный пункт. После этого расчёт ПТРК оперативно выдвинулся в указанный район и выполнил пуски управляемых ракет, поразив цели. По данным Минобороны, в результате попадания вражеский транспорт был уничтожен вместе с находившимся внутри экипажем. В сообщении военного ведомства подчеркнули, что расчёты ПТРК «Фагот» и «Корнет», состоящие на вооружении группировки «Днепр», несут постоянное боевое дежурство по всей линии боевого соприкосновения на данном направлении.
Ранее сообщалось, что российские военные нанесли удар по цеху на территории Харьковского тракторного завода, где производилась сборка беспилотных летательных аппаратов для украинской армии. Отмечается, что под регулярные удары попадают ключевые объекты энергетической системы, элементы транспортной инфраструктуры и различные цели военного назначения.
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