Расчёт противотанкового ракетного комплекса российской группировки войск «Днепр» ликвидировал две боевые бронированные машины Вооружённых сил Украины с личным составом на Ореховском направлении в Запорожской области. О ситуации на передовой сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

Согласно информации ведомства, формирование БПЛА обнаружило передвижение колонны противника, состоящей из двух бронеавтомобилей, и направило точные координаты на командный пункт. После этого расчёт ПТРК оперативно выдвинулся в указанный район и выполнил пуски управляемых ракет, поразив цели. По данным Минобороны, в результате попадания вражеский транспорт был уничтожен вместе с находившимся внутри экипажем. В сообщении военного ведомства подчеркнули, что расчёты ПТРК «Фагот» и «Корнет», состоящие на вооружении группировки «Днепр», несут постоянное боевое дежурство по всей линии боевого соприкосновения на данном направлении.