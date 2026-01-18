Российские военные нанесли удар по цеху на территории Харьковского тракторного завода, где осуществлялась сборка беспилотных летательных аппаратов для Вооружённых сил Украины. Об этом РИА «Новости» сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Был прилёт по цеху на территории Харьковского тракторного завода, где занимались сборкой БПЛА», — рассказал Лебедев.

Он также отметил, что российские войска продолжают систематически поражать объекты энергетики, транспортной инфраструктуры и военного назначения.

Ранее сообщалось, что накануне были атакованы склады боеприпасов, цеха сборки, места хранения и предполётной подготовки беспилотников, а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наёмников в 167 районах.

Как ранее сообщал Life.ru, российские Вооружённые силы нанесли ответный удар высокоточным оружием по украинским объектам. В Минобороны РФ отметили, что это стало реакцией на атаки ВСУ по гражданским объектам в РФ. Удары были нацелены на предприятия ВПК Украины и энергетическую инфраструктуру, используемую противником. Все назначенные цели были поражены.