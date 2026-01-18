Очередные обещания на фоне фиаско: Сырский анонсировал новое наступление ВСУ

«Мы будем проводить стратегическую оборонную операцию, при этом мы понимаем, что в обороне победы не добудешь. Поэтому, соответственно, мы будем проводить наступательные операции», — передаёт слова главкома ВСУ издание «Страна.ua».

Тем временем в Раде предрекли тотальный блэкаут по всей Украине. Нардеп Марьяна Безуглая отметила, что украинские АЭС производят более половины всей электроэнергии в стране, но не могут работать в изоляции от общей энергосистемы. По её словам, повреждение высоковольтных подстанций и линий электропередачи может вынудить операторов снижать мощность или полностью останавливать энергоблоки.