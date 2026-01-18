Очередные обещания на фоне фиаско: Сырский анонсировал новое наступление ВСУ
Сырский анонсировал новое наступление украинских войск
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Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о планах украинской армии провести новые наступательные операции в текущем году. Он подчеркнул, что, несмотря на оборонительный характер предстоящей кампании, победа невозможна без активных наступательных действий. По словам Сырского, ВСУ намерены «бороться за то, чтобы удерживать оперативную инициативу».
«Мы будем проводить стратегическую оборонную операцию, при этом мы понимаем, что в обороне победы не добудешь. Поэтому, соответственно, мы будем проводить наступательные операции», — передаёт слова главкома ВСУ издание «Страна.ua».
По словам Сырского, эти наступательные операции задуманы для того, чтобы оттянуть российские войска с тех направлений, которые для них наиболее важны.
Тем временем в Раде предрекли тотальный блэкаут по всей Украине. Нардеп Марьяна Безуглая отметила, что украинские АЭС производят более половины всей электроэнергии в стране, но не могут работать в изоляции от общей энергосистемы. По её словам, повреждение высоковольтных подстанций и линий электропередачи может вынудить операторов снижать мощность или полностью останавливать энергоблоки.
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