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Опубликовано 19 января, 06:18

Шесть ВСУшников замёрзли насмерть под Купянском в ожидании подкрепления

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PavelNecas

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PavelNecas

На Купянском направлении продолжаются тяжёлые бои, где Вооружённые силы Украины несут значительные потери и сталкиваются с критическими проблемами снабжения. За последнюю неделю было отражено более 30 попыток контратак ВСУ в районе города Купянска, а их общие потери предварительно превысили 200 человек, сообщает SHOT.

Боевая работа ВС РФ. Видео © Telegram / SHOT

В ходе зачистки одного из украинских блиндажей в районе Петропавловки были обнаружены тела шести военнослужащих ВСУ. Предварительной причиной их гибели названо обморожение. По сведениям источника, солдаты были брошены командованием и погибли от голода и сильных морозов, так и не дождавшись помощи и провизии от своих сослуживцев.

Российские подразделения сохраняют полный контроль над ситуацией на этом участке фронта, систематически нарушая логистику и ротацию противника. Только за последние выходные операторами беспилотников были уничтожены несколько единиц вражеской техники, включая самоходную установку «Гвоздика», БМП и миномёт. Также ликвидирована группа украинских штурмовиков, пытавшихся добраться до позиций на мопедах.

Российские военные отразили контратаку бригады ВСУ на Купянском направлении
Российские военные отразили контратаку бригады ВСУ на Купянском направлении

Ранее командующий группировкой войск ВС РФ «Запад» заявил, что российские военнослужащие установили полный контроль над Купянском в Харьковской области. По его словам, ситуация теперь полностью стабилизировалась.

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Владимир Озеров
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