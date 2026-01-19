На Купянском направлении продолжаются тяжёлые бои, где Вооружённые силы Украины несут значительные потери и сталкиваются с критическими проблемами снабжения. За последнюю неделю было отражено более 30 попыток контратак ВСУ в районе города Купянска, а их общие потери предварительно превысили 200 человек, сообщает SHOT.

Боевая работа ВС РФ. Видео © Telegram / SHOT

В ходе зачистки одного из украинских блиндажей в районе Петропавловки были обнаружены тела шести военнослужащих ВСУ. Предварительной причиной их гибели названо обморожение. По сведениям источника, солдаты были брошены командованием и погибли от голода и сильных морозов, так и не дождавшись помощи и провизии от своих сослуживцев.

Российские подразделения сохраняют полный контроль над ситуацией на этом участке фронта, систематически нарушая логистику и ротацию противника. Только за последние выходные операторами беспилотников были уничтожены несколько единиц вражеской техники, включая самоходную установку «Гвоздика», БМП и миномёт. Также ликвидирована группа украинских штурмовиков, пытавшихся добраться до позиций на мопедах.

Ранее командующий группировкой войск ВС РФ «Запад» заявил, что российские военнослужащие установили полный контроль над Купянском в Харьковской области. По его словам, ситуация теперь полностью стабилизировалась.