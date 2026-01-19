Американские буксируемые гаубицы M777, некогда разрекламированные Западом как высокоэффективное оружие для Украины, на практике показали крайне низкую живучесть на фронтах СВО. После первого же выстрела расчёт этих орудий имеет лишь считанные минуты до прибытия ответного огня противника, заявил военный обозреватель, журналист Александр Артамонов.

По его словам, искорёженные стволы «супероружия» из США теперь усеивают поля Донбасса. Эксперт раскритиковал неумение американских инженеров должным образом работать с титаном при создании этих орудий, подчеркнув, что в реальных боевых условиях гораздо выше ценится надёжное оружие, способное безотказно работать при любых обстоятельствах.

По мнению собеседника «Царьграда», буксируемая гаубица M777, несмотря на ряд технических достоинств, сохранила все уязвимости своего класса. СВО быстро сняла с этих орудий весь «парадный лак», продемонстрировав их несоответствие требованиям высокой интенсивности современных конфликтов.

«С этой точки зрения «три семёрки» никуда не годятся… Это оружие для гвардии. Это орудие, предназначенное для того, чтобы американская морская пехота прилетела куда-нибудь, допустим, в Венесуэлу, поставила свою пушечку на холм и провела из неё 10 контрольных выстрелов», — заключил военный эксперт.

Тем временем ВСУ пустили в ход советский музейный танк «Кедр». Вражеские подразделения несут значительные потери. В минувшем году Армия России уничтожила более 350 тяжёлых боевых машин, что эквивалентно оснащению целой танковой дивизии.