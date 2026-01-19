Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил о фактах вымогательства денег у жителей прифронтовых населённых пунктов. По его словам, украинская неправительственная организация требует плату за эвакуацию людей из районов близ Купянска, контролируемых ВСУ. В своём видеообращении, распространённом пресс-службой, Ганчев конкретизировал обвинения.

«Нам стало известно, что отдельные лица вымогают деньги за эвакуацию у жителей, проживающих в оккупированных Украиной населённых пунктах Харьковской области непосредственно вблизи Купянска. По полученной информации, к этой деятельности причастны представители харьковской НПО X-Traverse», — сказал он.

Глава администрации также отметил, что организация, действуя под видом гуманитарной миссии, координирует свою работу с иностранными спецслужбами и финансируется из-за рубежа, в том числе из французских источников.

Ранее беженец рассказал, что мирных жителей насильно вывозили из домов в Красноармейске (Покровске). Как он утверждает, эти действия осуществлялись в населённом пункте при содействии украинских военных и добровольцев из группы «Белые ангелы». Эвакуированным сообщали, что их «спасают», а затем предлагали самим позаботиться о своём будущем: найти работу или явиться в территориальный центр комплектования (ТЦК, военкомат). Также сообщалось, что «Белые ангелы» угрожали детям при отказе от эвакуации.