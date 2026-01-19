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Опубликовано 19 января, 14:51

В рекордные сроки: «Калашников» представил укороченный автомат для городского боя

«Калашников» создал укороченный автомат АК-12К для штурмовиков за полгода

Обложка © kalashnikovgroup.ru

Обложка © kalashnikovgroup.ru

Укороченную версию автомата АК-12К, предназначенную для штурмовых подразделений, спроектировали и поставили на производство в рекордные сроки — за полгода. Об этом в интервью ТАСС заявил генеральный директор концерна «Калашников» Алан Лушников.

Он объяснил необходимость создания такого оружия требованиями современного боя, где солдатам в условиях городских штурмов требуется компактный, но эффективный автомат для действий в стеснённых пространствах.

«И мы в кратчайшие сроки — за полгода — сделали такой автомат и поставили крупную серийную партию в войска. Так что это и есть пример, когда на основе обратной связи от военнослужащих из зоны СВО мы создали практически новое эффективное изделие», — сказал Лушников.

Модификация АК-12К отличается укороченным до 290 миллиметров стволом, сохраняя при этом все основные характеристики базовой модели. Автомат получил складной регулируемый приклад и универсальные планки Пикатинни для монтажа прицельных комплексов и тактических аксессуаров. Для повышения скрытности оружие оснащено щелевым пламегасителем, эффективно подавляющим вспышку выстрела в темноте.

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Наталья Афонина
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